Covid oggi Italia | Rt in calo a 1 | 11 Giù anche incidenza e ricoveri

Sky Tg24

Sepossiamo, nella gran parte dei casi, affrontare il, come se si trattasse di un'influenza poco insidiosa, è perché ne è stata fortemente derubricata la pericolosità per effetto della ...Sepossiamo, nella gran parte dei casi, affrontare il, come se si trattasse di un'influenza poco insidiosa, è perché ne è stata fortemente derubricata la pericolosità per effetto della ... Covid, le notizie di oggi. Ministero Salute: "Bollettino dati sarà settimanale". LIVE Addio al bollettino quotidiano su casi, morti e ricoveri Covid: la «conta giornaliera» diventerà un report settimanale. Lo ha deciso il ministro della Salute, ...Nel periodo 5-18 ottobre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,11 (range 1,00-1,23), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 1,27) e superiore al valore sog ...