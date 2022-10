Covid | notizie di oggi Il bollettino | in Italia 29 040 casi in 24 ore | 85 i decessi LIVE

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il tasso di positività sale al 15,9%, secondo l'ultimo monitoraggio giornaliero del Ministero della Salute. Intanto, il neo-ministro Schillaci ha annunciato che ildiventerà settimanale: "Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera. "la malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta. Man mano lavoriamo per un ritorno ad una maggiore libertà" ha aggiunto

In calo l'incidenza settimanale dei casi dia livello nazionale: 374 casi ogni 100mila abitanti nella settimana 20 - 26 ottobre rispetto ai 448 della settimana prima. Nel periodo 5 - 18 ottobre,...La curva dei nuovi positivi alaggiornata al 28 ottobre 2022. In calo anche i decessi: sono 85 (94 ieri). Le vittime totali da inizio pandemia hanno raggiunto la cifra di 179.025. Bollettino ...Sono 29.040 i nuovi casi di Covid a fronte di 182.614 tamponi eseguiti (il giorno precedente erano stati 31.760 su 205.738 test). Il tasso di positività si attesta al 15,9%. Nelle ultime 24 ore i dece ...Indennità malattie infettive e Bonus Covid III fase personale Associazioni di volontariato per il trasporto sanitario: si dà mandato all’Azienda sanitaria di attivarsi per il trasferimento, alle ...