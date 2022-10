Covid | le nuove regole del governo Meloni su obbligo vaccinale | mascherine e multe

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Fra i punti del discorso programmatico dipresentato da Giorgiaalla Camera e al Senato, c’è quello della gestione della pandemia. Secondo il nuovo premier, il modello adottato dal precedente esecutivo non dovrà essere replicato in caso diondate. “Oggi la malattia è completamente diversa” ha detto il neo ministro alla Sanità Orazio Schillaci, “e quindi stiamo facendo in modo che ci possa essere un ritorno a una maggiore liberalizzazione”

Sky Tg24

