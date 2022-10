Covid Italia | Schillaci | “Stop bollettino giornaliero | verso reintegro sanitari no vax”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Addio alquotidiano su casi, morti e ricoveriin servizio del personaleo sospeso perché non vaccinato. E’ quanto ha deciso il ministro della Salute, Orazio– La ‘conta giornaliera’ dei numeri sul coronavirus diventerà quindi un report settimanale. “A 6 mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza, e in considerazione dell’andamento del contagio da-19, si ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”, informa il ministero. Pertanto, annuncia una nota da Lungotevere Ripa, “anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla ...

... spiega la Bankitalia che nei suoi registri ne conta oltre 2mila solo in. Se i circuiti sono ... Articoli più letti Quali sintomi di- 19 stanno diventando più frequenti di Mara Magistroni ...Leggi anche Quarta dose, via ai vaccini bivalenti agli over 12 su richiesta: 'Ilnon è ... Sia Lega che Fratelli d', col ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, sono andati ...chiarezza sulla mobilità sono le notizie che servono ad attirare in Italia il turista post-Covid, che spesso torna dopo aver già visitato le grandi città e scopre i piccoli centri, ma il più delle ...- Sono 10 i morti di coronavirus, in Toscana, oggi 28 ottobre 2022. Si tratta di 5 uomini e 5 donne, con età media di 85 anni. Mentre sono 1.918 i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore i ...