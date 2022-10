Covid | in Lombardia 5 504 nuovi positivi | 476 a Bergamo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) A fronte di 32.744 tamponi effettuati, sono 5.504 i(16,8%) innella giornata di venerdì 28 ottobre. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-48), cresce di poco il dato delle terapie intensive (+1): 23 i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 32.744, totale complessivo: 42.525.027 – icasi: 5.504 – in terapia intensiva: 24 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.060 (-48) – i decessi, totale complessivo: 43.061 (+23) Icasi per provincia: Milano: 1.666 di cui 589 a Milano città;: 476; Brescia: 581; Como: 393; Cremona: 186; Lecco: 175; Lodi: 117; Mantova: 246; Monza e Brianza: 524; Pavia: 350; Sondrio: 91; Varese: 570

