Covid in Italia | il ministro Schillaci annuncia una commissione d’inchiesta

(Di venerdì 28 ottobre 2022)inta unadi inchiesta sulle spese affrontate. A parlarne è stato il neodella Salute Ildella Salute, Orazio, hato unadi inchiesta “per fare chiarezza su quanto successo dal punto di vista amministrativo”, poiché “Sul piano degli acquisti credo sia corretto per dare un segnale ai molti malati che i soldi pubblici vengono spesi in modo corretto”. Laè stata anticipata da Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico, proposta che avevano in agenda anche quando erano all’opposizione.ha aggiunto che “Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c’era una volta ...

... un precedente più unico che raro al quale l'ha ufficialmente aderito . I firmatari chiedono ... Articoli più letti Quali sintomi di- 19 stanno diventando più frequenti di Mara Magistroni ......di una azienda che ha tra i soci il 25enne figlio del fondatore di Fratelli d'e nuovo ... avviata nel 2020, in piena crisi, per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi per la ...Quando manca meno di un mese all’inizio dei Mondiali di Qatar 2022 il calciatore Callum Hudson-Odoi non ha ancora deciso con quale nazionale ...Il governo prende tempo sulle sanzioni. E sulla commissione Covid il Pd teme una trappola «La commissione d'inchiesta sul Covid non sarà un assist ai No Vax. L'obiettivo non è mettere in discussione m ...