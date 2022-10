Covid | il neoministro della Salute | “Stop al bollettino giornaliero I sanitari no-vax saranno reintegrati”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma – Addio alquotidiano su casi, morti e ricoverie reintegro in servizio del personaleo sospeso perché non vaccinato. E’ quanto ha deciso il ministro, Orazio Schillaci. La ‘conta giornaliera’ dei numeri sul coronavirus diventerà quindi un report settimanale. “A 6 mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza, e in considerazione dell’andamento del contagio da-19, si ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”, informa il ministero. Pertanto, annuncia una nota da Lungotevere Ripa, “anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione...

...dalla sospensione dello stato d'emergenza e in considerazione dell'andamento del contagio da-...che farà discutere e che si aggiunge a un altro provvedimento in via di definizione del...Cambia tutto sul fronte, sia nell'approccio che nelle azioni concrete. Con ildella Salute Orazio Schillaci, il governo abolisce il bollettino quotidiano, quello che ogni giorno da ormai due anni e mezzo ci ...E' in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale, prima del termi ...È in via di definizione un provvedimento che consentirà di condonare le multe ai sanitari no vax oltre che reintegrarli in servizio prima del termine della sospensione. Ad annunciarlo il nuovo ministr ...