Covid | il ministro Schillaci vuole far tornare in ospedale i sanitari non vaccinati E inaugura il nuovo corso | “Bollettino diventa settimanale”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Basta comunicazione dei dati sui contagi tutti i giorni, ma un solo. E poi la rivoluzione negli ospedali: non solo il possibile stop all’obbligo di mascherina, ma anche il rientro del personaleo che era stato sospeso perché non vaccinato. Il neodella Salute, Orazioilnella lotta al, che di fatto è un ritorno completo alla normalità, nonostante la pandemia abbiamo provocato altri 1.714 morti nelle ultime quattro settimane. Ieri, a margine dell’zione delanno accademico a Tor Vergata, ha spiegato che il governo sta valutando di far scadere l’ordinanza sulle mascherine obbligatorie negli ospedali, in vigore fino ...

la Repubblica

'Ildella Salute Orazio Schillaci , a sei mesi dalla sospensione dello stato d'emergenza e in considerazione dell'andamento del contagio da- 19, ritiene opportuno avviare un ..."Superconsulente" e commissione. Oltre alla commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, dovrebbe essere nominato un " superconsulente " da affiancare aldella Salute per ... Covid, l’ex ministro Speranza ora è il bersaglio della destra: "Ho seguito la scienza, esco a testa alta” Il nuovo ministro alla salute del governo Meloni vuole rimettere ordine sul discorso covid. Infatti come primi accorgimenti è in via di definizione un ...Covid, il bollettino diventa settimanale ed il ministro Schillaci abolisce quello giornaliero: "Opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità" ...