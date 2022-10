Covid bollettino 28 ott | 29 040 nuovi casi e 85 decessi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In Italia è ancora in calo la curva epidemica. Sono 29.040 idi positività al-19 (eri 31.760) e 85 i(ieri 94) registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, per un totale di 179.025 vittime e 23.504.224da inizio pandemia. Sono invece 37.287 le persone dimesse/guarite delle ultime 24 ore, per un totale di 22.849.293.È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 182.614 (ieri 205.738), con un tasso di positività, ieri pari al 15,4%, che oggi sale al 15,9%. Con 5.504, la Lombardia è la regione con il maggior numero di contagi. Seguono il Veneto (+3.891), il Lazio (+2.900), l'Emilia Romagna (+2.660) e il Piemonte (+1.999). Sul ...

Il ministro alla Salute Orazio Schillaci ha annunciato che il bollettino sull'andamento del Covid diventerà settimanale, non più quotidiano. A "6 mesi dalla sospensione dello stato d'emergenza, e in considerazione dell'andamento del contagio da Covid-19, ...Ha ragione il ministro quando afferma che il Covid è cambiato. E anche noi". Come "Le restrizioni che in questi anni hanno modificato la nostra normalità sono state ammorbidite. Significa anche che ...Ansa Addio al bollettino quotidiano su casi, morti e ricoveri Covid: la 'conta giornaliera' diventerà un report settimanale. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che «a 6 mesi ...