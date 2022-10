Covid | 5 504 nuovi positivi in Lombardia A Bergamo 476 casi

...8% in Lombardia, con 5.nuovi positivi nelle ultime 24 ore con 32.744 tamponi effettuati tra rapidi e molecolari. Un malato in più nelle terapie intensive, dove sono 24 i degenti con il. ...Sono 29.040 (ieri 31.760) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall'inizio della pandemia a 23..224. Rispetto a venerdì scorso ci sono stati 7.076 casi in meno. Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è oggi di 182.614 (ieri 205.738) con un rapporto positivi tamponi del 15,9% ...Bollettino covid del 28 ottobre 2022: 524 nuovi positivi a Monza e Brianza, in Lombardia tasso di positività a 16,8%. Le novità annunciate dal ministro.Coronavirus Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-48). A fronte di 32.744 tamponi effettuati, sono 5.504 i nuovi positivi (16,8%) I dati di oggi: i tamponi effettuati: 32.744, totale complessivo: 42 ...