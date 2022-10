Covid | 29 040 i nuovi positivi e 85 le vittime

(Di venerdì 28 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 29.040 ial Coronavirus in Italia, a fronte di 182.614 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino (che d'ora in avanti diventerà settimanale), diffuso dal Ministero della Salute. Sono 85 le, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 179.025. A livello di ospedalizzazioni, sono 6.824 i ricoverati con sintomi, dei quali 228 in terapia intensiva. Il tasso dità è al 15,9%. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

