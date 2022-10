Covid-19 | tutte le misure che il governo vuole cancellare

la Repubblica

... quindi la tentazione di scappare e di non sopportarele fatiche legate a un ruolo così ... Colsi è manifestata anche una carenza enorme di personale, abbiamo adesso anche il problema che ......ancora molta prudenza e bisogna essere molto attenti a non cancellare con un colpo di spugna..., perché è arrivata l'ora di fare chiarezza sulla gestione della pandemia Adesso tutti vogliono la commissione sul Covid ma è lite su guida e poteri Dall'obbligo di mascherina negli ospedali all'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Il nuovo esecutivo punta a una politica “liberi tutti” ed è pronto a sospendere anche le multe contro i no-v ...Le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, così come le prime indicazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci, confermano la volontà politica di cambiare rotta nella gestione ...