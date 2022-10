Covid 19 in Campania | bollettino del 28 ottobre | 1 763 positivi

Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.763 positivi su 12.561 tamponi esaminati , 155 in meno di ieri con 1.... ovvero del Natale vissuto in piena pandemia da. Pesa enormemente il caro energia e l'aumento ... Confesercentichiede, per questo, al Governo centrale appena insediatosi tre priorità: ...Confesercenti Campania lancia l'ennesimo allarme, stavolta in vista del Natale, che sarà caratterizzato dal caro energia. Il centro studi di Confesercenti Campania ha infatti stimato, dopo uno specifi ...Riceviamo e pubblichiamo. Allarme Confesercenti Campania. Si prospetta un Natale povero e con tante aziende che rischiano la chiusura. Le prospettive per il Natale sono sconfortanti, il caro energia s ...