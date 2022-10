Covid-19 | il neo ministro Orazio Schillaci | “Verso un progressivo ritorno alla normalità”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldella Salute, a sei mesi dsospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da-19, ritiene opportuno avviare unnelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti. Pertanto, anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederàsospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relatividiffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in ...

Dario Francolino, presidente del comitato Orsan - Open Rsa Now nato nei mesi più drammatici della pandemia di, si rivolge così al nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci, e alla..."Oggi la malattia è completamente diversa" ha detto ilministro alla Sanità Orazio Schillaci, "... "Purtroppo, non possiamo escludere una nuova ondata dio l'insorgere, in futuro, di una nuova ...(Adnkronos) – Basta obbligo di mascherina nelle residenze per anziani. E basta divieti che impediscono ai familiari di incontrare i propri cari in camera, faccia a faccia senza nessuno intorno, quasi ...In Europa è previsto un nuovo rialzo di infezioni. La Germania potrebbe aver sperimentato in anticipo l’ondata di Cerberus. Ecco i possibili scenari per i prossimi mesi Nel mondo la pandemia di Covid ...