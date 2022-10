Costa poco e rende molto il nuovo Moto G Play 2022

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilè adesso disponibile all’acquisto: dal profilo economico, ma comunque pregevole, parliamo di un device che hada offrire e su cui potreste voler puntare. Ilinclude uno schermo LCD IPS da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1620 x 720 pixel), il processore MediaTek Helio G37, 3GB di RAM e 32GB di storage interno. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 16MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, ha un sensore singolo da 5MP, tra l’altro incastonata in un foro posto nella parte superiore, centrale, dello schermo (niente notch, quindi, per la gioia di chi proprio non riesce a digerire l’odiata tacca). Non manca la certificazione IP52 contro acqua e polvere. ...

