Così l’Ambasciatore Aldo Amati saluta Varsavia

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022)non è un ambasciatore con l’abito impigliato nella retorica perbenista. Ha interpretato la sua missione come uno strumento per innervare e connettere la presenza italiana all’estero, entrando a fondo nelle realtà di Praga e poi. L’ho conosciuto circa tre anni fa, proprio nella capitale polacca, e da allora è nato uno scambio di idee e opinioni. Ciò che attira a prima vista non è il simpatico e malcelato accento bergamasco, ma la sua capacità di creare ponti e legami con l’interlocutore. L’Ambasciata d’Italia a, durante il suo mandato, non è stato un museo affollato da reperti e fossili, bensì la casa degli italiani sul suolo polacco, nel senso più vero e profondo di casa. Qui ho avuto l’occasione di intervistarlo, subito dopo una conferenza su “Europa, comunità nazionali e pace”, durante la ...