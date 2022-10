Cosa sappiamo del virus dei pipistrelli isolato in Italia

Leggi su agi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - È statoda un pipistrello, per la prima volta in, ilIssyk-Kul (ISKV). Era conosciuto dal 1970, quando era stato trovato in un pipistrello Nyctalus noctula campionato presso il lago Issyk-Kul, in Kirghizistan. ISKV è stato successivamente rilevato nei paesi vicini dell'Asia centrale (Tagikistan e Kazakistan) in diverse specie die zecche. Si presume che questi due animali siano entrambi serbatoi di ISKV e che la trasmissione all'uomo sia possibile attraverso punture di zecca ed esposizione a feci e urina di pipistrello. Allo stato attuale si sa ancora poco su questo, anche se è descritto come causa di possibili focolai di malattia nell'uomo caratterizzati da febbre, mal di testa, mialgia e nausea con tempi di convalescenza anche di alcune settimane. In ...