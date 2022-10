Cosa c’è dietro il dimezzamento dell’aumento al tetto ai contanti | da 10mila a 5mila euro

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Fermi tutti, già si cambia. L’avevano sbandierata come una soluzione ineludibile che, invece, è stata già elusa e modificata nel suo impianto. Una proposta dimezzata rispetto agli annunci iniziali che parlavano di un limite massimo alzato fino aper effettuare i pagamenti inin Italia. Dopo le prime bizze interne alla nuova maggioranza di governo, infatti, i “toni” del provvedimento – che dovrebbe essere inserito nella prossima Legge di Bilancio per entrare in vigore a partire dal 1° gennaio del 2023 – sono stati smussati e si corre verso un aumento del limite (a oggi di 2mila, ma che secondo quanto previsto dalla normativa vigente sarebbe dovuto scendere a milledal prossimo anno), ma con ilaidi...