CORRSPORT – Juve | caos plusvalenze | la procura sportiva chiede gli atti | rischiano anche altre società

(Di venerdì 28 ottobre 2022) LaFederaleha chiesto glidella indagini con cui ladi Torino ha avviato controlli sullantus. Labianconera in un comunicato ha escluso ogni atto illecito sul coinvolgimento nelle indagini delladi Torino. Si parlava addirittura di arresto di Agnelli che non è mai avvenuto. Il casodellanon finisce solo con la giustizia ordinaria, ma si prolungail filone sportivo già chiuso in passato con una assoluzione., Chiellini rassicurò: “L’accordo è diverso ma non parlate”. Risposta da applausi di Alvino Ora però dopo la chiusura delle indagini lavuole vederci chiaro. Ecco quanto ...

...il PSG non ha ancora chiuso l'acquisto di Ruiz perché sta creando lo spazio necessario per incastrarlo nella rosa di Galtier attraverso la rescissione di Herrera e la cessione di Paredes alla. ......il PSG non ha ancora chiuso l'acquisto di Ruiz perché sta creando lo spazio necessario per incastrarlo nella rosa di Galtier attraverso la rescissione di Herrera e la cessione di Paredes alla. ...La Procura Federale sportiva ha chiesto gli atti della indagini con cui la Procura di Torino ha avviato controlli sulla Juventus. La società bianconera in un comunicato ha escluso ogni atto illecito ...