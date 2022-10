Contante | tetto a 5 mila euro La Bce difende il ?cash? | «Un ruolo da preservare»

Questi sono i settori dove si usa prevalentemente il. Si può decidere che questo provvedimento possa essere una specie di scudo fiscale per far spendere soldi guadagnati illecitamente in ...'Chi mi ha attaccato dal centrodestra dovrebbe vergognarsi di aumentare ilalche aiuta criminalità ed evasione fiscale' attacca il medico.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Nel tetto al contante trovo ci sia molta parte della filosofia del governo, del liberi tutti che aiuta una parte del Paese a scapito dell'altro, che aiuta chi può evadere..