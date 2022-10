Contante | tetto a 5 mila euro e la Bce difende il cash | «Un ruolo da preservare»

Il presidente del Consiglio conferma il sostegno dell'Italia a Kiev. Maggioranza al lavoro su Manovra edel. Giorgetti: 'Intervento di calmierazione delle bollette prioritario'. Meloni annuncia che sarà un governo degli italiani. Primarie Pd, si fa strada la data del 12 marzo, oggi la ...... tre cifre che vanno tutte allo Stato ma tu devi incomodarti tre volte, per fare il passaporto: ha promesso di alzare ildel, che è molto meno infattibile che risparmiarti il giro ...Prezzo esposto valido esclusivamente in caso di finanziamento. Per pagamento in contanti: + €1000, GARANZIA UFFICIALE 7 ANNI O 140000KM DALL' IMMATRICOLAZIONE, Barre longitudinali al tetto argento, ...Il tetto al contante sarà innalzato a 2.000 a 10.000 euro, stando a una proposta della Lega recepita dal governo Meloni.