Congresso Pd | Emiliano lancia De Luca | intesa tra i governatori alla marcia della pace

ilmattino.it

... 'Evitiamo l'abbaglio che la rigenerazione del partito la faccia uncon tempi infiniti, ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed- romagnoli ...Cinque mesi per arrivare alsono un 'percorso troppo lungo', più adatto a 'guardarsi l'ombelico' che a cambiare ... moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed- romagnoli ... Congresso Pd, Emiliano lancia De Luca: intesa tra governatori alla marcia della pace Sul palco anche una bandiera della Russia "per segnare l'equidistanza tra i popoli in guerra" Mentre si riuniva a Roma la direzione del Pd per decidere date e percorso del congresso che sostituirà Enr ...(LaPresse) Andrea Orlando arriva al Nazareno per la Direzione nazionale del Pd. "Mi auguro che non si aspetti il congresso di marzo ma che oggi sia già ...