Con queste bollette nel calcio dilettanti sono a rischio il 15% delle società

Leggi su agi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - Ilstico rischia di perdere il 10-15%. Se il caro energia dovesse attestarsi sui livelliscorse settimane, la situazione diventerebbe critica per molti. L'allarme viene lanciato all'AGI dal direttore di Sportland, Andrea Badini,milanese che si occupa di organizzare tornei e campionati amatoriali, e che gestisce alcuni impianti sportivi. Ilstico e giovanile continua a rappresentare il principale movimento sportivo presente in Italia: nel 2019 si contavano 12.032e 64.372 squadre, per un totale di 1.050.451 calciatrici e calciatori (di cui il 360.546 impegnati nell'attività di Settore Giovanile e Scolastico) e 568.573 partite ufficiali disputate. La prima ...