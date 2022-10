Con queste bollette nel calcio dilettanti sono a rischio il 15% delle società

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - Ilstico rischia di perdere il 10-15%. Se il caro energia dovesse attestarsi sui livelliscorse settimane, la situazione diventerebbe critica per molti. L'allarme viene lanciato all'AGI dal direttore di Sportland, Andrea Badini,milanese che si occupa di organizzare tornei e campionati amatoriali, e che gestisce alcuni impianti sportivi. Ilstico e giovanile continua a rappresentare il principale movimento sportivo presente in Italia: nel 2019 si contavano 12.032e 64.372 squadre, per un totale di 1.050.451 calciatrici e calciatori (di cui il 360.546 impegnati nell'attività di Settore Giovanile e Scolastico) e 568.573 partite ufficiali disputate. La prima ...

Motorsport.com - IT

...l'ambizione di essere destracultura di governo", prosegue. Ma non può evitare di ... Suquestioni il governo farebbe molto meglio a dire che è il Parlamento che si occupi di questo", ...CAPRICORNO : sesto posto, sarà una settimana di grande crescita, vi ritrovereteil coltello ...le previsioni dell'astrologo a Citofonare Rai2, da Simona Ventura e Paola Perego. PESCI : ... F1 | Mercedes: con queste modifiche l'ala diventa legale La quarta puntata di “Ballando con le stelle” è stata un susseguirsi di sorprese e colpi di scena. Sebbene spesso ...Perché ci sentiamo validati solo quando siamo (troppo) impegnati e come capire se ne siamo vittime Fateci caso: non facciamo che lamentarci (o vantarci Il confine, in questo caso, è molto sottile) di ...