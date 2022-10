“Con me ha chiuso” GF Vip | mollato in diretta Dopo quello che ha visto e sentito la concorrente torna single

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Puntata ricca di emozioni quella del GF Vip di ieri, giovedì 27 ottobre. Ci sono state due eliminazioni: Elenoire Ferruzzi è stata punita dal pubblico al televoto flash per volontà della produzione del Grande Fratello Vip che ha ritenuto intollerabili le frasi pronunciate ai danni di Nikita Pelizon. “Porta iella, il malocchio”, aveva detto di lei incurante della presenza delle telecamere. Inoltre aveva sputato a terrail passaggio di Nikita. Un gesto di apparente disprezzo che Elenoire Ferruzzi ha giustificato dicendo: “Avevo un seme in bocca”. Poi Amaurys Perez è stato eliminato al televoto: era in nomination dalla scorsa settimana. Tra i momenti più interessanti della puntata c’è stato il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tra loro sembrava essere nata una relazione: eppure qualcosa in questi giorni è cambiato. A volere prendere distanze ...