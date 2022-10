Como | irruzione nella caserma dove si era barricato il carabiniere | lui si consegna | morto il comandante Ferito un altro militare

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo una notte di trattative il brigadiere che ha sparato al luogotenente Doriano Furceri è uscito dallain cui si era asserragliato. Il capo della stazione di Asso in provincia dia causa delle ferite riportate. In seguito a diversi tentativi di mediazione è stata fatta: undel Gruppo di Intervento Speciale è rimastoal ginocchio, colpito da un proiettile esploso dal brigadiere prima che si arrendesse. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire i motivi del gesto del, uscito anche lui dallazoppicando. L’uomo era stato ricoverato in ospedale per problemi di disagio psichico ed era rientrato in servizio da pochi giorni. “L’ho ...

Il Fatto Quotidiano

