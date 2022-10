Como | Fermi | ' da Consiglio Lombardia vicinanza a famiglia carabiniere ucciso'

QuiComo

Una giornata di squalifica agli allenatori: Lucarelli (Ternana), Longo () e Marotta (Palermo).per un turno anche i dirigenti: Evangelista (Ascoli) e Rinaudo (Palermo). Multa di 3mila euro ...Brescia viene identificata per le sue storie industriali; Bergamo per la Città Alta;per i ... Per i rossi e bianchi: l'Oltrepò Pavese (specie Pinot Nero); mentre per i vini eroici le ... Alessandro Fermi al convegno di Como Acqua: "Liberare le energie dalla burocrazia per coniugare sostenibilità e sviluppo economico" Milano, 28 ott.(Adnkronos) - "Il Consiglio regionale della Lombardia esprime cordoglio e vicinanza alla moglie, ai figli e ai familiari del luogotenente Doriano Furceri, comandante della caserma dei..Aggressione Erano le 18.30 al Carrefour del centro commerciale di Milanofiori quando, ieri, un uomo ha preso un coltello e ha iniziato ad attaccare i clienti dell’ipermercato. Cinque feriti e un morto ...