Como | brigadiere si barrica in caserma e uccide comandante | liberati gli ostaggi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Un appuntato dei carabinieri ha sparato e ucciso Doriano Furceri,della stazione di Asso, in provincia di, dove entrambi erano in servizio. Il militare si èto all'interno ...

È stato trovato morto il luogotenente Doriano Furceri , comandante della stazione dei carabinieri di Asso, in provincia di, dove per tutta la notte è rimasto asserragliato ilAntonio Milia, che nel tardo pomeriggio di ieri si era barricato nella caserma dopo avergli sparato. Lo confermano all' Ansa gli ...Lo ha detto Giuseppe, un amico di Antonio Milia , nel piazzale fuori la caserma dei carabinieri di Asso () dove ilsi è barricato dopo aver sparato al comandante di stazione, Doriano ...(Adnkronos) – E’ stato bloccato e disarmato il brigadiere dei carabinieri che ieri, dopo aver sparato al comandante della stazione di Asso (Como), si era asserragliato nella caserma. Dopo una lunga ne ...Il carabiniere barricato in caserma si arrende dopo l'irruzione dei colleghi, almeno tre i colpi esplosi verso il sottufficiale: "L'ho ammazzato" ...