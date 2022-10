Comcast svaluta Sky per 8 | 6 miliardi di dollari

Italia Oggi

La perdita netta attribuibile aè stata di 4,6 miliardi di dollari, o 1,05 dollari per azione, rispetto a un profitto di 4,04 miliardi di dollari, o 86 centesimi per azione, un anno prima. La ...La perdita netta attribuibile aè stata di 4,6 miliardi di dollari, o 1,05 dollari per azione, rispetto a un profitto di 4,04 miliardi di dollari, o 86 centesimi per azione, un anno prima. La ... Comcast svaluta Sky per 8,6 mld di dollari Attività media in calo, bene tlc e cinema Comcast ha svalutato nel suo bilancio la pay tv Sky per 8,6 miliardi di dollari, più di un quinto dei 40 miliardi di dollari che aveva ...(Teleborsa) - Comcast, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha registrato ricavi totali in calo dell'1,5% a 29,85 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022, superando tuttavia ...