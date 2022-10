CNA Lombardia | “Sugli extraprofitti colpite le PMI e risparmiati i big Assurda la richiesta di restituzione di decine di migliaia di euro”

Leggi su newsagent

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La normasi applicaimpianti FER con potenza superiore a 20 KW e prevede il recupero da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici) degliper l’energia immessa in rete nel periodo 1° febbraio-31 dicembre 2022, poi prorogato al 30 giugno 2023. Da qualche settimana lo stesso GSE sta inviando ladi imprese per ladi somme che variano da alcunedidicon un forte impatto sui costi e la liquidità delle imprese. In tema dida vendita dell’energia, secondo CNA, il Paese si trova già in un paradosso. “Le imprese non hanno la memoria corta. Ci ...