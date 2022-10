CM com – Juve | slitta ancora il rientro di Pogba | 10 giorni per convincere Deschamps ma il sogno Mondiale vacilla | Primapagina

(Di venerdì 28 ottobre 2022) 2022-10-28 17:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il ritorno in campo di Paulcontinua ad essere rimandato. Il centrocampista simbolo dell’estate delladi fatti non si èvisto e, dopo le parole di Allegri in conferenza stampa, i tempi del suosembrano destinati ad allungarsi.– “Come Chiesa, Paul non ci sarà con il Lecce e al 99% sarà out anche con l’Inter. Nella migliore delle ipotesi li rivedremo per le ultime due prima della sosta contro Verona e Lazio“, queste le parole dell’allenatore che già nelle scorse settimane era andato cauto sul recupero dell’ex Manchester United. “Non dimentichiamoci chenon fa un allenamento serio dal 23 luglio: è follia pura cercare di rientrare una ...

Gianluigi Buffon, ex capitano e bandiera della Juventus, ha parlato in merito al momento della squadra di Massimiliano Allegri Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, ha parlato a La Gazzetta ...L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Lecce Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei ...CASERTA - Ritorna il derby. Per diverse stagioni era il match tra el due squadre regine della Campania. Una che sgomitava per difendere la sua storia, l'altra in forte ascesa e stabilmente nei ...Le pagelle di Iling-Junior: un raggio di luce nella tempesta. Si dimostra migliore dei titolari Non solo note stonate nella sconfitta per 4-3 della Juventus contro il Benfica. Uno… Leggi ...