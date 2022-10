Claudio Rego | chi è il marito di Donatella Rettore | età | lavoro | figli | data di nascita | foto e biografia del musicista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento con Oggi è un altro giorno! Anche questo venerdì Serena Bortone è pronta a regalare ai propri telespettatori un momento di gioia e relax all’insegna della spensieratezza e di tante chiacchiere! Numerosi come sempre gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la celebre cantante. Ma chi è la sua dolce metà,? Conosciamolo meglio! View this post on Instagram A post shared byOfficial (@) Chi è, ildi. È lui ildi ...