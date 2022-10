Cina | “Putin disposto a negoziare con Usa e Kiev”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La Russia “ha espresso la volontà di condurre dialoghi con Ucraina e Stati Uniti e di riprendere i negoziati”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, aggiungendo che Pechino accoglie questo sviluppo “con favore”. “L’auspicio è che tutte le parti interessate intensifichino gli sforzi diplomatici e spingano per la riduzione e persino la risoluzione della situazione il prima possibile, attraverso canali politici come i negoziati”, ha affermato oggi Wang, dopo il colloquio telefonico di ieri tra i ministri degli Esteri dei due paesi, Wang Yi e Sergei Lavrov. Durante la telefonata, ha aggiunto il portavoce, i rappresentanti di Pechino e Mosca hanno anche discusso come non consentire l’utilizzo di armi di distruzione di massa. “Laha sottolineato la necessità di evitare un’ulteriore escalation e prevenire disastri umanitari”, ha ...

