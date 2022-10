Chiara | ragazza transgender di 19 anni | si è tolta la vita a Napoli | “Vorrei non avere paura”

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si sentiva “in un labirinto senza uscita”. È quanto aveva scrittodi 19che si èlalunedì scorso a, nel quartiere Scampia. “A volte mi chiedo cosa ci sia di sbagliato in me. In fondo sono sempre un essere umano. Io mi sento una donna,riconoscermi, vestire al femminile e non da maschio,più spazio, essere tranquilla e non”, ha detto in una lettera la, spesso vittima di aggressioni nel suo quartiere. La scelta dinon era stata accettata inizialmente dai genitori e dalle sorella, con cui era poi riuscita a ricucire i rapporti con l’aiuto del Gay Center di ...