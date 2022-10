Chi è l' ex calciatore Massimo Tarantino che ha disarmato l' accoltellatore di Assago

Leggi su agi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - "Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe": si è schermito così, 51 anni, l'ex difensore di Napoli, Inter e Bologna che nell'ipermercato diè intervenuto per fermare il 46enne che ha ucciso il cassiere e ha ferito altre cinque persone. Il caso ha voluto che anche uno dei feriti faceva parte del mondo del calcio, il 29enne difensore spagnolo del Monza, Pablo Marì. "Urlava, urlava e basta", ha raccontato davanti alle telecamereche ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2006 dopo 203 presenze in Serie A per diventare dirigente sportivo: prima al Pavia, poi nei settori giovanili del Bologna e della Roma, infine un anno da direttore tecnico alla Spal, fino al giugno scorso. In carrieraha giocato come terzino sinistro e all'occorrenza come ...