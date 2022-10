Chi è Andrea Tombolini | l’aggressore del centro commerciale | era già stato ricoverato per problemi psichici

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Omicidio e “tentato omicidio plurimo”: sono le accuse mosse dalla procuratore Paolo Storari all’indirizzo di, il 46enne che ieri ha aggredito sei persone con un coltello neldi Assago, uccidendone una. Tra i feriti nel Carrefour di viale Milanofiori anche il calciatore del Monza Pablo Marì. L’uomo è adesso piantonato all’interno della caserma in via della Moscova, secondo gli inquirenti avrebbe deigravi. Appena dieci giorni fa aveva richiesto l’intervento dei sanitari perché si era autoinferto alcune ferite al volto prendendosi a pugni. È entrato nelintorno alle 18.35 di ieri sera, aggredendo persone a caso con un coltello rubato in un negozio di casalinghi. Testimoni lo hanno ...

Pablo Marì è stato vittima di una grave aggressione in un centro commerciale di Milano: spieghiamo chi è il difensore spagnolo del Monza. Tra queste, anche Pablo Marì, calciatore professionista spagno ...Sono stati lunghi minuti di paura quelli vissuti giovedì pomeriggio nel centro commerciale Milanofiori di Assago. Andrea Tombolini, milanese di 46 anni, affetto da problemi psichici e una forte depres ...