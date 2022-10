Champions | Juventus Women-Lione 1-1 | pari d’oro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lestrappano un risultato importante nella sfida contro ilvalevole per la seconda giornata della fase a gironi dellaLeague. All'”Allianz Stadium”, le bianconere pareggiano in rimonta per 1-1 una partita molto difficile vista la caratura dell’avversaria. All’elevata qualità delle francesi, le ragazze di Montemurro rispondono con grinta e determinazione e anche un pizzico di fortuna. Il pareggio consente alle padroni di casa di potersi mantenere davanti in classifica alla formazione di Bompastor, pesantemente sconfitta nella prima uscita contro l’Arsenal. Andiamo adesso ad analizzare insieme più a fondo la partita, cogliendone le sfumature e i momenti salienti.: una storia di gol ed emozioni C’è una parte della ...

