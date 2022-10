Catania | Canadair precipitato | trovati i resti dei due piloti

L' inchiesta Sono due i fronti dell'inchiesta aperta dalla Procura disulprecipitato ieri a monte Calcinera, durante l'operazione di spegnimento di un incendio nella zona che ha ...Sono due i fronti dell'inchiesta aperta dalla Procura disulprecipitato ieri a monte Calcinera durante un'operazione di spegnimento di un incendio nella zona causando la morte dei ...Sono stati trovati i corpi dei due piloti che si trovavano a bordo del Canadair precipitato ieri a Monte Calcinera, ...Il velivolo è caduto in località Linguaglossa, in provincia di Catania Un canadair è precipitato in territorio di Linguaglossa, in provincia di Catania, nel corso di un… Leggi ...