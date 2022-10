Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Domani e domenica 30, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, giornata di Open Studio aldiSevera in prossimità della conclusione del primo capitolo laziale di Et in Arcadia ego, residenza per artisti ucraini in dialogo con artisti italiani, a cura della Quadriennale di Roma, che proseguirà per altri due mesi in Sardegna. La residenza rientra in un ampio progetto elaborato su invito del MiC-Ministero della Cultura nell’ambito di una politica di sostegno agli artisti ucraini e realizzato con il sostegno di MiC, Regione Lazio e Fondazione di Sardegna all’interno della piattaforma progettuale ARS/Arte Condivisa in Sardegna, in collaborazione con la sede di Cagliari dello IED – Istituto Europeo di Design. In particolare, Et in Arcadia ego è nato dalla volontà del MiC di promuovere delle residenze artistiche in Italia per giovani autori la cui ...