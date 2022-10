(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il presidente della Serie A, Lorenzo, ha commentato il folle gesto di Monza, dove un uomo ha accoltellato 5 persone, tra cui. Di seguito le sue parole «La folle aggressione accaduta in un centro commerciale nei pressi di Milano ci lascia sgomenti, in attesa di notizie certe esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia della vittima e la massimadel mondo del calcio agli altri feriti, tra i quali un calciatore del Monza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

...non basta affidarsi ai dati dell'Osservatorio Nazionale'...riferimento implicito sembra essere quello al recente... In questi giorni che succedono un sacco diè un argomento ......non basta affidarsi ai dati dell'Osservatorio Nazionale'...riferimento implicito sembra essere quello al recente... In questi giorni che succedono un sacco diè un argomento ... Casini sull'accoltellamento di Paolo Marì: «Vicinanza alle vittime»