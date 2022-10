“Carta Ronaldo” | Juventus nei guai | cosa rischia adesso il club!

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una nuova inchiesta della FIGC sulle plusvalenze fittizie e i falsi in bilancio della Juve potrebbe essere aperta a breve. Mesi fa si era chiusa con l’archiviazione, ma quello che sta emergendo con le conversazioni tra dirigenti registrate a Torino, può cambiare tutto. Inchiesta plusvalenze fittizie,laSecondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, un nuovo processo sportivo potrebbe portare a multe, penalizzazione, o all’esclusione dal campionato. La procura torinese ritiene di aver scovato scritture private che prevedessero, dopo le rinunce dei calciatori a parte dei loro stipendi, il ritorno di quei soldi agli atleti stessi. Non solo come premi fedeltà legati alla permanenza, ma garantiti incondizionatamente da accordi “non depositati in Lega”. Cristiano...

, la Juve rischia una multa salatissima per la vicenda. Le ultime sul caso che vede coinvolti i bianconeri Il vecchio contratto di Cristianoe l'ormai famosariguardante gli ...Al momento, sarebbe in ballo la ormai famosa "", un documento che, secondo l'accusa, sarebbe una scrittura privata con la quale la Juventus si sarebbe impegnata a versare a CR7 19,9 ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'inchiesta Prisma sulle plusvalenze, culminato con l'interessamento della FIGC alla questione, tiene alta la tensione in casa Juventus. Lo scenario descritto da La Repubblica è chiaro anche per quant ...