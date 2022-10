Caro bollette | l' Antitrust sanziona 4 società | ecco a cosa fare attenzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il, finito sotto la lente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le modifiche ai prezzi di energia elettrica e gas naturale, hanno portato l'authority a emettere provvedimenti cautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti. Iberdrola ed E.ON dovranno applicare le originarie condizioni di offerta, Dolomiti e Iren dovranno sospendere le illegittime comunicazioni di modifica dell'offerta. Le quattrofornitrici di energia elettrica e gas naturale, ha rileva l', non hanno "rispettato il divieto di modificare il prezzo di fornitura" disposto dal Decreto Aiuti bis. La norma in questione sospende infatti, fino al 30 aprile 2023, le clausole contrattuali che consentono alledi vendita di modificare il prezzo di fornitura. "Nessuna delle ...