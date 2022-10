Agenzia ANSA

Ancora un'aggressione all'interno del carcere di Bancali, a Sassari. Ieri sera unitaliano accompagnato in infermeria perché lamentava una forte emicrania, dopo avere ricevuto le cure ha colpito con schiaffi e calci al volto il medico di turno, come denuncia il sindacato. "...Nordio sulle: 'Pena da espiare non sia solo in cella. Ildev'essere aiutato nel suo recupero' Carceri: detenuto aggredisce un medico a Sassari - Cronaca