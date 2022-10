Carburanti | prezzi benzina e diesel in lieve calo

... più bassa di oltre il 40% rispetto all'annata precedente e agli aumenti fuori controllo dei... Se questa circostanza viene collegata ai costi più che raddoppiati dei, diventa ...'L'emergenza energia e il rialzo deihanno avuto nell'ultimo mese effetti disastrosi suial dettaglio, aggravando enormemente la spesa delle famiglie', spiega il presidente Carlo ...Crescono i prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari nel carrello con aumenti che vanno dal +6,5% per la frutta fino al +25,1% per le verdure ma è crisi profonda nei campi dove bisogna vendere 3 chi ...Accelera l’inflazione ad ottobre in Italia segnando un aumento del 3,5% su base mensile e dell’11,9% su base annua (da +8,9% del mese precedent ...