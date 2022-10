Carabiniere spara al comandante e si barrica | irruzione dei militari all' alba

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il blitz quando il sole non è ancora sorto. Hanno fattonella caserma di Asso, in provincia di Como, i carabinieri che per tutta la notte hanno trattato la resa di Antonio Milia, il brigadiere asserragliato

Un collega che si trovava vicino alla stanza dice di non aver sentito nulla prima dello sparo e delle grida di doloro delcolpito. Doriano Furceri, le scritte sui muri e il trasferimento ...Al Colosseo due striscioni pro e contro la Marcia su Roma NEL COMASCO Asso,al proprio comandante e si barrica in caserma L'AGGRESSORE E' UN 46ENNE Assago (Milano), uomo accoltella clienti in un centro commerciale RICOVERATO AL NIGUARDA Pablo Marí, il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ad Asso (Como) un brigadiere dei carabinieri, Antonio Milia, ha sparato al proprio comandante di stazione, il luogotenente Doriano Fuceri. Dopo aver compiuto il gesto, il militare si è barricato in ca ...