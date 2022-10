Canadair precipitato sull’Etna | trovati i corpi dei due piloti | chi erano

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ci è voluta un’intera giornata perché arrivasse la conferma. A 24 ore dallo schianto delsul monte Calcinera, la procura di Catania conferma che quelli risono i resti dei due: il comandante Matteo Pozzoli, 58 anni di Erba in provincia di Como, e il primo ufficiale Roberto Mazzone, 62 anni di Salerno. L’incidente è avvenuto giovedì 27 settembre, mentre ilera impegnato in un’operazione di spegnimento incendio in località Linguaglossa. Nel video diffuso dal Corpo forestale della regione Sicilia, si vede il velivolo giallo compiere un’ampia virata per poi abbassarsi lungo il pendio, scaricare l’acqua del serbatoio e impattare contro il costone della montagna. Dopo l’urto, l’aereo perde il controllo e si schianta, causando anche alcune esplosioni – come riferito dai testimoni. Le ...