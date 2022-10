Canadair precipitato nel Catanese | riprese le ricerche dei piloti dispersi

Sono riprese nel Catanese, le ricerche dei due piloti che erano a bordo del28durante un'operazione di spegnimento di un incendio nella zona. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco, che utilizzeranno anche droni, e personale del corpo Forestale e ......unche operava per spegnere un incendio scoppiato sul monte Calcinera, alle pendici dell'Etna. Il velivolo, dopo aver fatto un lancio d'acqua, ha urtato un costone del rilievo, è...Sono riprese nel Catanese, le ricerche dei due piloti che erano a bordo del Canadair 28 precipitato durante un'operazione di spegnimento di ...Quasi nulle ormai le speranze di trovarli in vita. Si tratta di un ex pilota dell’Aeronautica militare lombardo di 58 anni e un pilota salernitano di 62 ...