Cambio dell’ora | come regolare il tuo corpo senza rischi per la salute | I 7 consigli da seguire

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La notte tra sabato e domenica sarà caratterizzata dal, riportando indietro gli orologi in attesa dell’inverno. Eccopreparare il proprioal cambiamento evitando disturbi e fastidi Manca poco e gli orologi torneranno indietro di un’ora. Il passaggio da ora legale ad ora solare è fissato per la notte tra sabato e L'articoloil tuoper laI 7daNewNotizie.it.

Di Daniele - 28/10/2022 La notte tra sabato e domenica sarà caratterizzata dal, riportando indietro gli orologi in attesa'inverno. Ecco come preparare il proprio corpo al cambiamento evitando disturbi e fastidi Manca poco e gli orologi torneranno indietro di ...I sondaggi ci dicono che c'è enorme attesa per ildella ...ci sarà tempo per discuterne con loro e pensare ad eventuali ... Francesco Ghirelli, al termine'Assemblea di Lega. "Se saremo ...