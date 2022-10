Cambi | euro poco mosso sotto la parità a 0 | 9968 dollari

Agenzia ANSA

poco mosso appena sotto la parità con il dollaro in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 0,9968 dollari in rialzo dello 0,4%. La moneta unica europea nei confronti dello yen ...Mentre vige l'obbligo di versamento tracciabile sopra i 1000per stipendi e pensioni e per i pagamenti della p.a. Idal 2002 Nella storia repubblicana il tetto al contante è sempre stato ... Cambi: euro ancora sopra la parità a 1,0071 dollari Annuncio vendita smart fortwo 70 1.0 twinamic Superpassion usata del 2019 a Vigevano, Pavia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Euro poco mosso appena sotto la parità con il dollaro in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 0,9968 dollari in rialzo dello 0,4%.La moneta unica europea nei confronti dello yen ...