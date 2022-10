Calendario storico Carabinieri 2023 nel segno dell' ambiente

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Per la prima volta sarà rappresentato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www..it e un'opera d'arte Nft (il Non fungible token è il ...

E' dedicato all'ambiente ildei Carabinieri 2023, presentato oggi dal conduttore Amadeus all'Auditorium di Roma. Giunto alla 80esima edizione, avrà una tiratura di 1,2 milioni di copie, di cui oltre 16.000 in ...Presentato ildell' Arma dei carabinieri ed. 2023 , quest'anno dedicato alla tutela dell'Ambiente. Il comandante generale, Gen. C. A. Teo Luzi, nella mattinata odierna, ha voluto svelare al ...È la tutela dell'ambiente il tema scelto quest'anno per il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri presentato questa mattina anche nelle sedi isolane dei comandi provinciali. La tiratura è di qua ...E' dedicato all'ambiente il Calendario storico dei Carabinieri 2023, presentato oggi dal conduttore Amadeus all'Auditorium di Roma. Giunto alla 80esima edizione, avrà una tiratura di 1,2 milioni di co ...